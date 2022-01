Sobe para 8 o número de mortos após acidente em Capitólio

As vítimas são quatro mulheres e quatro homens

Mais um corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em Capitólio neste domingo (9), após um deslizamento de pedras no Lago de Furnas. Segundo o major Rodrigo Castro, às 9h50, a primeira equipe de busca localizou o corpo do sexo masculino submerso no local do acidente. As buscas continuam para encontrar outras duas pessoas que estão desaparecidas.

O major disse que o corpo já foi levado para o posto de comando e a Polícia Civil segue com os trabalhos de identificação das vítimas.

Segundo balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo, 50 militares estão empenhados na operação de busca, entre bombeiros militares e militares da Marinha do Brasil; 11 mergulhadores dos bombeiros empenhados, especialistas nesse tipo de operação e já familiarizados com a área de busca; 4 lanchas e 3 motos aquáticas da Marinha e dos bombeiros lançadas no local de busca já delimitado, além do apoio de 7 viaturas.

Se alguém tiver indo para os Canyons de Capitólio/Furnas tomem muito cuidado, as rochas estão frágeis pelo volume de chuva. Infelizmente desse acidente tivemos vitimas pic.twitter.com/FwHAfhZvfJ — Laura ˢᶜᶜᵖ (@whoth4t_) January 8, 2022

As informações são do G1