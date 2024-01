Sobrinho morre e tio fica ferido em atentado a tiros em Maringá

Na manhã desta terça-feira (30) um jovem foi morto e seu tio gravemente ferido em um homicídio que ocorreu no Jardim Ouro Cola, na Rua Ministro Maria Marta Mantovani em Maringá.

De acordo com informações da polícia, as vítimas estavam a bordo de um veículo GM Corsa Classic quando foram alvejadas. Os primeiros indícios indicam que o jovem, que ocupava o banco do passageiro, seria o alvo dos criminosos, devido a uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. O tio, que estava no carro junto com ele, foi atingido e socorrido em estado grave, sendo encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá.

Segundo as investigações preliminares, as vítimas teriam sido emboscadas. Ambos haviam sido contratados para realizar um serviço de pintura e foram surpreendidos pelos criminosos ao chegarem na Rua Ministro Maria Marta Mantovani. O veículo utilizado pelos atiradores foi encontrado abandonado próximo ao local do crime, e apresentava placas de Osasco, estado de São Paulo.

A polícia constatou a presença de projéteis de uma arma calibre 12, conhecida pelo seu alto poder de destruição, no local do crime. Além disso, cápsulas deflagradas de pistola 9mm também foram encontradas. As autoridades estão em busca dos suspeitos envolvidos no atentado.