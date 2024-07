Sobrinho participou de latrocínio contra idoso em Bom Sucesso

A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu um dos suspeitos envolvidos no latrocínio contra Avelino Francisco Paulo, de 72 anos, no município de Bom Sucesso. O homem de 30 anos é sobrinho da vítima.

Após ser ouvido pela polícia, o suspeito confessou o crime. Inicialmente, ele havia fingido que teria encontrado o corpo do tio, mas a conversa estranha levantou suspeitas entre os investigadores, resultando em sua prisão.

O criminoso admitiu ao delegado que sua intenção era roubar cerca de R$ 800,00 do idoso.

O sobrinho foi detido e a polícia suspeita que outras pessoas também estejam envolvidas no caso, e a investigação continua em andamento.

A arma utilizada no crime, um facão, foi encontrada na residência do suspeito e apreendida.