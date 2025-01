Socorrista de 28 anos morre dentro de casa em Mauá da Serra

No sábado (11), Patrícia Ribeiro, 28 anos, socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ortigueira e funcionária do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) de Mauá da Serra, morreu em sua residência. A causa preliminar é infarto fulminante.

A ambulância do SAMU foi acionada, mas apenas constatou o óbito. Patrícia deixou dois filhos pequenos. A comunidade de Mauá da Serra e Ortigueira lamenta a perda.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana para exames de necropsia. Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.