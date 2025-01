Solenidade de posse em Mandaguari é marcada por tumulto e confusão na Câmara Municipal de Mandaguari, tudo por conta da eleição para presidente da Casa de Leis, a qual seria realizada nesta quarta-feira, primeiro dia do ano 2025.

De um lado a chapa Montanheri (PSD) e do outro a do Sebastião Alexandre (MDB).

Na tarde de terça-feira (31/12), Sebastião Alexandre, Alécio, Claudete Velasco e Professor Danilo Sabino entraram com pedido de impugnação na chapa de Montanheri, por conta de representatividade partidária, já que apenas PSD e União Brasil ficariam com a Mesa Diretora, com isso causou revolta entre os correligionários de Montanheri.

A nova legislatura se inicia marcada com bate boca entre os vereadores. A votação a principio está marcada para quinta-feira (2).