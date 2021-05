Sonho Meu: O sonho da casa própria realizado em Floresta

O nome do condomínio residencial diz muito sobre essa inauguração: Sonho Meu.

As 42 casas serão entregues para 42 famílias, que aqui começam vida nova, em uma casa de 60m2, toda em alvenaria, contando com sala e cozinha conjugada, dois quartos e banheiro.



Maria das Dores, 64 anos, aposentada, aguardava o sorteio em frente a uma das casas.

-Quanto tempo esperando por uma casa?, perguntou o deputado Tiago Amaral.

-A vida toda. Eu já olhei todas as casas pela janela, é vida nova, vai trazer a felicidade não só pra mim, mas pra muitas famílias, respondeu a aposentada.

As famílias aguardaram o sorteio para saber qual das casas seria o novo lar.

Elas vão pagar 250 reais por mês durante 25 anos. O financiamento é direto com a Prefeitura de Floresta por meio do seu Fundo Municipal de Habitação. As famílias beneficiadas não precisam comprovar renda, muito menos ter nome limpo.

“As palavras saem fácil da nova da maior parte dos políticos. Mas realização e resultado são difíceis de ver, e o Dê quis e fez acontecer aquele que é o maior sonho dele: a construção de um lar para a população de Floresta. Esse projeto merece e deve ser levado para todo o Paraná”, disse o deputado Tiago Amaral.

As prestações de R$ 250 reais voltam para o Fundo e financiam a construção de mais moradias. O sonho não para por aí: logo serão mais 22 casas, totalizando R$ 3,5 milhões de investimentos.

O prefeito Ademir Maciel, o Dê, pode ser chamado de prefeito da habitação. Esse grande projeto habitacional, idealizado pelo prefeito que, entre 2019 e o inicio desse ano, já entregou nove moradias por meio do mesmo programa de habitação. Emocionado, relembrou os sacrifícios do pai para construir a casa da família neste sábado de manhã, durante a entrega das casas.

Segundo ele, isso só é possível por conta do apoio do deputado Tiago Amaral e de deputados federais, que atendem as demandas de Floresta. “Conseguimos recursos para outras coisas que Floresta precisa e com isso guardamos os recursos próprios da prefeitura para construção das casas”, conta o prefeito Dê.

O sorteio e entrega das casas ocorreu neste sábado (29) em Floresta, a cerca de 60 km de Mandaguari.

https://www.facebook.com/sergio.ferreira.92372446/videos/4159403144097848