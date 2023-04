SRM abre contratação de temporários para a Expoingá, nesta terça, 18

(Leonardo Filho/O Dia na Cidade) A Sociedade Rural de Maringá inicia nesta terça-feira (18/04) o processo de recrutamento e seleção de temporários para trabalhar nos setores de limpeza, bilheteria, catraca e estacionamento na Expoingá 2023. A Feira, que acontece de 4 a 14 de maio, conta inicialmente com 350 vagas dirigidas a estas áreas.

Para o Setor de Limpeza, podem se candidatar homens e mulheres com mais de 18 anos de idade. Os interessados devem comparecer ao Parque de Exposições de Maringá, entre terça e quinta feira desta semana (18 a 20/04), no horário das 8hs às 17hs, munidos de documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência.

As vagas serão preenchidas para três turnos de trabalho: manhã, tarde e noite. O atendimento começa, às 8 horas manhã, com a distribuição de senhas na portaria do Parque, localizado na avenida Colombo, 2186, Vila Morangueira.

Bilheteria e Catraca

Para os cargos de Operador de Caixa e Conferente, os interessados podem entregar currículo no Parque de Exposições ou inscrever-se pelo link https://forms.gle/9439Ufs2EfiydSiy5.

Estacionamento

Os cargos disponibilizados para este setor são: atendente, orientador e supervisor de pátio. Os interessados nestas vagas devem entregar currículo no Parque de Exposições, a partir desta terça-feira.