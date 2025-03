Suspeito de envolvimento em morte de adolescente que morreu um dia antes de depor em júri é preso

A Polícia Civil do Paraná informou que, na manhã deste sábado (08/03), a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul cumpriu o mandado de prisão preventiva de um homem suspeito de envolvimento no homicídio de um adolescente de 17 anos, ocorrido no município de São Pedro do Ivaí-PR.

O adolescente havia desaparecido no dia 19 de fevereiro, às vésperas de um julgamento no qual deveria depor. No dia 22 de fevereiro, seu corpo foi encontrado próximo ao rio Cambará, em São Pedro do Ivaí.

As investigações indicam que o crime teria sido motivado para impedir que a vítima prestasse depoimento no tribunal do júri, pois suas informações poderiam comprometer o investigado e seu cunhado. Este último já foi condenado a mais de 14 anos de prisão por um homicídio ocorrido em janeiro de 2024, também na cidade de São Pedro do Ivaí.

O suspeito foi localizado na casa de familiares no município de Alvorada do Sul-PR. Durante a abordagem, ele tentou fugir pulando muros, mas foi identificado e capturado com o auxílio de um drone da Polícia Civil, empregado nas buscas.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.