Suspeito reage a abordagem e acaba morto pela PM em Arapongas

Durante a noite, policiais militares da Cia. P. CHOQUE do 5º BPM, receberam informações que um veículo roubado estaria trafegando em direção a cidade de Arapongas.

De imediato deslocaram pela rodovia na busca do veículo e o avistaram pouco após o pedágio. Ali houve a tentativa de abordagem e a reação com arma de fogo por parte do suspeito, culminando no confronto armado.

Uma equipe médica esteve presente, mas foi constatado o óbito do homem que ainda não foi identificado. O carro que ele conduzia estava com placas trocadas e foi constatado via sistema que era fruto de um roubo a residência praticado em Cambé.