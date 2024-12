Telefone 192 volta a funcionar após Samu registrar BO contra operadora

O telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Apucarana voltou a funcionar na noite desta quinta-feira (19), cerca de cinco horas após o órgão público registrar um boletim de ocorrência na 17ª Subdivisão Policial (SDP) contra a operadora Oi, responsável pelo serviço telefônico. A linha estava com instabilidade e ficou mais de 30 horas fora do ar.

O coordenador do Samu de Apucarana, Miquéias Romagnolo, informou ao TNOnline que a operadora entrou em contato na manhã desta sexta-feira (20), afirmando que irá resolver o problema, que é recorrente. “Hoje pela manhã, responsáveis pela operadora entraram em contato com a coordenação, informando que estão realizando uma reunião extraordinária para definir um novo projeto telefônico para o Samu. E que esse tipo de situação é inadmissível”, afirma.

A ideia inicial era encaminhar o boletim de ocorrência para o jurídico da Autarquia Municipal de Apucarana, para dar início a um processo de portabilidade da linha telefônica. “Agora vamos aguardar essa reunião que está tendo com a Oi, já que eles falaram que iriam ver um novo projeto para nós”, explica o coordenador.

Apesar da resposta da operadora nesta sexta-feira, as panes no telefone do Samu ocorrem há algum tempo e estão se tornando mais frequentes e longas. “É insustentável permanecer mais de 30 horas sem a linha 192. Tomamos a decisão de representar contra a operadora, para que isso não ocorra mais, porque essas falhas de telefonia podem custar uma vida ou deixar pessoas com sequelas pela demora de acessar o serviço”, frisa Romagnolo, destacando que o Samu de Apucarana atende 17 municípios e realiza a regulação de mais de 370 mil habitantes da região.

As informações são do TnOnline