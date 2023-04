Telegram é suspenso pela Justiça

A Justiça brasileira determinou a suspensão imediata do aplicativo de mensagens Telegram por não entregar todos os dados sobre grupos neonazistas da plataforma pedidos pela Polícia Federal.

Embora tenha entregue parte dos dados solicitados, o aplicativo não forneceu os números de telefone dos integrantes e administradores de um grupo com conteúdo neonazista.

A multa aplicada ao Telegram por não entregar os dados foi ampliada de R$ 100 mil para R$ 1 milhão por dia de recusa em fornecer as informações.

A investigação de um ataque a uma escola em Aracruz descobriu a interação do assassino com grupos antissemitas pelo Telegram. A PF pediu os dados para apurar as conexões e se houve influência no crime.