Tempestade de granizo causa destruição e deixa famílias desabrigadas em Jandaia do Sul

Uma chuva de granizo causou muitos estragos no município de Jandaia do Sul no final da tarde desta quarta-feira (8).

A Defesa Civil estima que pelo menos 400 casas tiveram os telhados danificados. No início da noite formou se uma grande fila de moradores no Posto da Defesa Civil aguardando por uma lona para cobrir as residências.

Muitos veículos e fachadas de lojas ficaram danificados e diversas árvores caíram.

O telhado da Fafijan também ficou destruído.

Equipes da prefeitura municipal auxiliam os moradores mais prejudicados pelo temporal.

VACINAÇÃO DIA 09 CANCELADA

Devido a tempestade de granizo de hoje, a estrutura do Drive-Thru de Vacinação do Ginásio de Esportes foi danificada. Por isso, a vacinação prevista para amanhã, 09/09, da segunda dose de Astrazeneca para 59 anos está CANCELADA e será remarcada.

AULAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE JANDAIA DO SUL E ATIVIDADES DE ALGUMAS UBS ESTÃO SUSPENSAS NESTA QUINTA, DIA 09

Devido à chuva de granizo de hoje (08), as atividades de algumas UBS e das Escolas Municipais estarão suspensas nesta quinta-feira (09). Entre em contato com a UBS mais próxima de sua casa antes de buscar atendimento no local. Novas informações serão enviadas pela equipe da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.



