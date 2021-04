Faleceu no sábado, 17 de abril, no Hospital Santa Cruz, em Curitiba, Thalles Vinicius da Silva, de 32 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva devido a Covid-19. O sepultamento foi às 15 horas deste domingo 18 de abril, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Foto: Rede Social da Família.