Tiroteio deixa dois mortos e três feridos em Apucarana

Duas pessoas morreram e quatro foram feridas a tiros na tarde deste domingo (27), na Avenida Aviação, no Jardim Colonial, zona oeste de Apucarana. A Polícia Militar (PM) está no local e afirmou que pelo menos quatro pessoas estão envolvidas no tiroteio. Um grande aparato policial foi enviado para o local.

Uma das vítimas morreu no local do tiroteio. Equipes de socorro do Siate e do Samu encaminharam outras quatro vítimas feridas para o Hospital da Providência. Uma delas, que estava com ferimentos graves, morreu a caminho do hospital.

LEIA MAIS NO TNONLINE