Tiros em escola de Cambé. Uma aluna morreu

Policiais militares de Cambé, atendem neste momento um possível tiroteio em uma escola estadual da cidade. Um helicóptero da Polícia Militar (PM) está sendo utilizado na ocorrência.

Segundo informações preliminares, alunos do colégio estadual Helena Kolody teriam acionado a polícia relatando tiroteio e alunos feridos.

Segundo informações preliminares, um ex-aluno, maior de idade, teria ido até o colégio em busca de um histórico escolar e iniciou o tiroteio. Há informações de que o responsável pelos tiros já teria sido detido pelos policiais. Uma aluna teria morrido e outro ficado ferido.

Nota do Governo do Estado

O Governo do Paraná informa que um ex-aluno entrou armado no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na manhã desta segunda-feira (19), alegando que solicitaria o seu histórico escolar. Segundo as informações iniciais, houve um episódio de violência, uma aluna morreu e outro aluno foi baleado e está internado. O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias e lamentou profundamente o ocorrido. Os secretários de Segurança Pública e da Educação estão a caminho da cidade. O ex-aluno já foi detido e encaminhado para Londrina.