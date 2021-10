Tiroteio em chácara deixa um morto e outro ferido em estado grave

Uma festa que acontecia na noite de ontem (sábado,16), em uma chácara situada na Estrada Cristalina, em Nova Esperança (PR), terminou em duas pessoas baleadas, sendo que uma delas morreu. De acordo com as informações, vários jovens participavam da festa. De repente ocorreu no local, uma briga generalizada. Uma das pessoas envolvidas na confusão, portava uma pistola. Tiros foram disparados, e dois rapazes foram baleados. Na sequência o atirador fugiu tomando rumo ignorado.

O adolescente Carlos Augusto B. Ferreira, de 17 anos, foi alvejado por vários disparos. Ele foi socorrido por terceiros, e encaminhado as pressas para o Hospital Municipal de Nova Esperança. Porém já chegou em óbito, na unidade hospitalar. Funcionários do hospital, ligaram para a PM, informando o fato. Quando a equipe policial chegou no HM, uma outra vítima dava entrada na Unidade, Rafael da Silva dos Santos, apresentava perfurações causadas por tiros, em uma das mãos e pernas. Ele repassou aos policiais militares, as características do criminoso.

Porém após diligências, nenhum suspeito foi encontrado. O corpo do adolescente, foi encaminhado para o IML de Paranavaí. Ferreira, morava na cidade de Alto Paraná. Município vizinho a Nova Esperança. Segundo a PM, a vítima já contava com antecedentes criminais. Inclusive já ficou recolhido no CENSE (Centro de Socio-educação). O crime está sob investigação por parte da PCPR. Nas próximas horas, testemunhas serão ouvidas na delegacia.

Fonte: Corujaonoticias.com.br