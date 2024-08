Trabalhador é atropelado e arrastado por devedor em Arapongas

Na noite desta terça-feira (20), um trabalhador foi atropelado e arrastado por um carro em uma rua da área central de Arapongas, resultando em ferimentos graves.

O motorista do veículo devia dinheiro ao trabalhador por um serviço prestado há algum tempo e quando a vítima encontrou o devedor no local de embarque, cobrou o valor que lhe era de direito.

Uma discussão acalorada se desenrolou, e o autor do crime afirmou que não pagaria a dívida. O suspeito entrou em seu carro e, de forma deliberada, atropelou a vítima. O homem ficou preso ao veículo e foi arrastado por alguns metros na rua.

Desacordado e com sangramento no nariz, ele foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado a uma unidade de socorro em Arapongas.

A polícia realizou buscas, mas o motorista responsável pelo crime não foi encontrado.