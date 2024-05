Trabalhador fica em estado grave após ser prensado

Um homem de 53 anos ficou em estado grave após ser prensado por um caminhão na tarde desta terça-feira (14), na Rua Distrito Federal, na Chácara Paulista, em Maringá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava trabalhando em uma obra e teria ido verificar se a tampa traseira do caminhão estava fechada. Contudo, ele estava muito perto de uma retroescavadeira, que girou e nesse momento ele foi prensado. Conforme os bombeiros, por causa da gravidade da lesão foi necessária uma intervenção cirúrgica no local, feita pela equipe de suporte avançado do Samu, para garantir que ele continuasse respirando. Ele foi estabilizado e encaminhado à Santa Casa de Maringá.

Com informações: GMC Online