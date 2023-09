Trabalhadores ficam feridos durante explosão em São João do Ivaí

Na região do distrito de Luar, em São João do Ivaí (PR), ocorreu uma explosão em um pesqueiro que deixou dois trabalhadores gravemente feridos. As vítimas, de 22 e 35 anos, pertencem a uma empresa de perfuração de poços artesianos.

O Samu e equipes de saúde das Prefeituras de Fênix e São João do Ivaí prestaram socorro aos feridos, que foram levados ao Hospital Municipal de Fênix com ferimentos graves.

Um helicóptero do Samu foi acionado para transferir um dos trabalhadores.

O acidente aconteceu por volta das 14 horas e causou a destruição do equipamento e do caminhão utilizado no serviço.