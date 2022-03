Trabalhadores morrem em explosão na Cocamar em Maringá

Uma explosão causou a morte de dois homens na manhã desta sexta-feira (4), em uma cooperativa em Maringá.

Dois trabalhadores, de 35 e 36 anos, estavam soldando um tanque quando houve a explosão e eles foram arremessados.

Equipes de socorro foram ao local, mas as vítimas já estavam em óbito.

A Cocamar divulgou a seguinte nota:

“A Cocamar lamenta informar que na manhã desta sexta-feira (4/3), por volta de 11h30, um grave acidente foi registrado na Estação de Tratamento de Efluentes, no seu parque industrial em Maringá (PR), levando a óbito dois prestadores de serviços que trabalhavam no local.

A cooperativa esclarece que em todos os seus setores são adotados rigorosos protocolos de segurança, sendo que os trabalhadores utilizavam todos os equipamentos de proteção, e comunica também que está prestando assistência às famílias das vítimas, às quais se solidariza.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela cooperativa, juntamente com as autoridades.”