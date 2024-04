Tragédia em Porto Alegre: Incêndio em pousada deixa dez mortos

Na madrugada desta sexta-feira, dia 26, um incêndio de grandes proporções atingiu uma pousada localizada na Avenida Farrapos, no centro de Porto Alegre, resultando na morte de pelo menos dez pessoas. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul mobilizou cinco caminhões para combater as chamas no prédio de três pavimentos. Nas redes sociais, a corporação informou que o fogo foi controlado.

Segundo o comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Lúcio Junes da Silva, o local funcionava de forma irregular. A perícia criminal está no local para identificar as vítimas e investigar as causas do incêndio.

Os feridos foram levados para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS). A prefeitura de Porto Alegre também comunicou pelas redes sociais que duas pessoas estão em estado grave e seis passam por atendimento de menor gravidade.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul informou que a investigação está sob responsabilidade da 17ª delegacia de polícia, coordenada pelo delegado Daniel Ordahi.