Três morrem em acidente entre São Pedro e São João do Ivaí

Foi identificado como Celso dos Santos, 41 anos, motorista do caminhão, a terceira vítima fatal de uma tragédia registrada por volta das 18:30 horas, do dia 05 de outubro de 2022. Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado para atender a colisão grave entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí, próximo ao Chalé.

Também foi acionada a Polícia Rodoviária Estadual e o SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A primeira batida foi entre um Fiat Uno de São João do Ivaí e uma Caminhonete F.1000. Em seguida houve engarrafamento de pelo menos mais dois caminhões e uma Fiat Strada.

Um destes caminhões, carregado com óleo vegetal tombou interditando a pista. Os carros ainda atingiram uma motocicleta. Com a chegada dos socorristas, os feridos já haviam sido retirados e foram levados para o Hospital.

Foram confirmadas três pessoas em óbito, totalizando pelo menos sete vítimas entre elas 3 fatais e 4 feridos. Do Fiat Uno de São João do Ivaí, faleceu o Cláudio Roberto Benetão, de 52 anos, e Marcos Roberto Brito, de 46 anos. A terceira vítima estava no Caminhão carregado com Óleo Vegetal. Assista vídeo do local, postado no Instagram do Berimbau. Clique Aqui.