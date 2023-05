Três morrem em confronto com a Rotam de Apucarana na Rodovia do Milho

Três homens morreram em um confronto com a Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana na madrugada deste domingo (28), próximo ao Distrito de Sete de Maio, em Cambira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 1h30, mas os socorristas apenas constataram os óbitos dos baleados, que seriam assaltantes envolvidos em roubos a propriedades rurais e que teriam cometido um crime em Borrazópolis.

Os homens ocupavam um VW Gol, com placas de Apucarana, quando foram abordados pela equipe da Rotam. Ao descerem do veículo, três suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram, atingindo e matando os criminosos. Um quarto suspeito conseguiu fugir do local e não foi encontrado.

A polícia apreendeu dois revolveres e uma pistola, além de algumas ferramentas encontradas dentro do carro. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

A Polícia Científica e a Polícia Civil também estiveram presentes na ocorrência e a investigação prossegue para apurar os fatos.