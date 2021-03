Triatleta Fábio Torrecillas morre por complicações da covid-19

O triatleta Fábio Torrecillas, de 40 anos, morreu neste sábado, 20, por complicações da covid-19. Ele estava entubado há dez dias na UTI do Hospital Paraná, em Maringá.

Torrecillas participou de três edições do Ironman Brasil, o maior circuito de triathlon do mundo, com mais de 170 provas distribuídas pelos cinco continentes. Além de triatleta, era cabeleireiro e barbeiro no estabelecimento Salone Di Belezza. Fábio residia em Maringá.

O falecido tinha parentesco com Claudecir da Garagem Multi Marcas de Mandaguari, aos amigos e familiares, nossos pêsames.