Trilheiros são atacados por abelhas na região

No início da tarde desta quinta-feira (11) a Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada pelo hospital municipal de Bom Sucesso, informando que três motociclistas haviam sofrido ataque de abelhas em uma área de mata, na região da Fazenda Santa Helena e que uma das vítimas, havia conseguido sair do local e procurou o hospital, mas outras duas ainda estavam na mata, sendo que uma entrou na água do rio para se desvencilhar dos insetos e outra estava desaparecida na mata.

Chegando ao local, os dois motociclistas foram localizados em um pasto, mas as motocicletas ficaram no local do ataque. Eles recusaram atendimento médico.

Os bombeiros se protegeram com roupas de apicultor e conseguiram resgatar duas motocicletas, mas a terceira não foi possível devido ao grande número de abelhas no local. Eles retornariam ao anoitecer para buscar a terceira moto.