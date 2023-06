Um é morto e três são baleados neste sábado em Apucarana

Foi identificado pela Polícia Civil o jovem morto durante um tiroteio no Residencial Sumatra, em Apucarana, neste sábado, 10 de setembro. Trata-se de Ivonei de Moraes, de 26 anos. Segundo relatórios da polícia, Ivonei estava em uma esquina do bairro conversando com três amigos, quando foi surpreendido por três homens encapuzados que chegaram em um veículo Fiat Punto atirando.

Embora uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros o socorresse, Ivonei apresentava pelo menos sete perfurações de tiros e não resistiu. As outras vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Providência, um baleado na perna esquerda, outro no pé direito e outro mais grave, baleado na boca e no lado direito das costas.

A Polícia Civil investiga agora se há relação entre o crime e a “guerra do tráfico” na cidade, que já registrou outros crimes semelhantes este ano. As armas usadas foram identificadas com calibres 9 mm e .380 mm. Segundo o delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, André Garcia, a polícia está fazendo diligências para apurar informações sobre o caso e a relação entre os envolvidos. As cápsulas deflagradas encontradas no local sugerem características de execução.