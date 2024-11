Usando placa fria, motorista abastece e foge sem pagar no Posto Vila Rica em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 18h57 deste sábado (23) na Rua Dourados, região da Vila Rica.

Conforme boletim da PM, foi informado que em um posto de combustível um veículo teria efetuado um abastecimento no valor de R$ 200 e empreendido fuga sem efetuar o devido pagamento.

No local em contato com a Sra. I—– 26 anos, atendente do local, confirmou a ação dos criminosos mediante imagens de monitoramento do Posto, onde foi possível visualizar que após o abastecimento, enquanto o frentista realizava o fechamento do tanque de combustível, o motorista arrancou bruscamente com o veículo tomando rumo a BR saída para Apucarana.

Após checagem da placa visualizada no veículo, constatou-se uma placa não condizente com a marca/modelo do veículo (placa fria).

Diante dos fatos foi repassado a placa para rede, vítima orientada, lavrado boletim de ocorrência e encaminhado para Polícia Civil para procedimentos.