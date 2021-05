Vacinação em Maringá

Vacinação neste domingo, 2, será para idosos com 61 anos em Maringá

A Secretaria de Saúde de Maringá recebe neste sábado, 1º maio, novo lote de vacina contra a covid-19. De acordo com a 15ª Regional de Saúde serão 12,6 mil doses para o município. Com isso, a aplicação da 1ª dose contra a covid-19 retorna no domingo, 2, para pessoas com 61 anos ou mais.

No domingo também ocorrerá vacinação da 2ª dose contra a covid-19. O município vai divulgar os pontos de vacinação ainda neste sábado. A Prefeitura de Maringá informa que hoje a vacinação será destinada para trabalhadores de saúde que podem receber a 2ª dose do imunizante e vacina da gripe. A aplicação será na Secretaria de Saúde das 8h às 14h.

Em Sarandi, segundo a Secretaria de Saúde, não terá vacinação neste fim de semana.

