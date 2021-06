A Agência do Trabalhador divulgou, nesta terça-feira (8), 49 vagas de emprego em 29 cargos diferentes. O valor da remuneração e os requisitos para os cargos não foram informados pela Agência.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador (Rua Padre Antônio Lock, esquina com a Rua Romário Martins) com documentos pessoais. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 16h30, inclusive no horário de almoço.

Vagas disponíveis:

Açougueiro – 1 vaga

Atendente de Farmácia – 1 vaga

Atendente de Lanchonete – 1 vaga

Auxiliar de Açougue – 1 vaga

Auxiliar de Cozinha – 1 vaga

Auxiliares de Produção – 4 vagas

Auxiliar de Mecânica (para troca de óleo) – 1 vaga

Cortadeira de Tecidos – 1 vaga

Chapeira para Lanchonete – 1 vaga

Costureira (com experiência) – 1 vaga

Frentista (Noturno) – 1 vaga

Inspetor de Qualidade ou Técnico em Química – 1 vaga

Motorista de Caminhão (CNH D) – 1 vaga

Operador de Caixa – 1 vaga

Operador de Torno Mecânico – 1 vaga

Operador/Programador de Torno CNC – 1 vaga

Operador de Rolo Compactador – 1 vaga

Operador de Ponte Rolante – 1 vaga

Pintor Industrial – 1 vaga

Repositores de Mercadorias em Supermercados – 4 vagas

Repositores de Frios em Supermercados – 2 vagas

Serviços Gerais – 2 vagas

Servente de Pedreiro (com experiência) – 6 vagas

Soldadores – 4 vagas

Vendedores Internos – 4 vagas

Vendedores Externos (Com CNH AB) – 2 vagas

Técnico em Manutenção Industrial – 1 vaga

Técnico Agrícola – 1 vaga

Técnico em Logística – 1 vaga

