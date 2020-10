Vakinha para reforma da casa do Sr Vicente Feira, catador de recicláveis

São pessoas muito simples e de boa índole, trabalhadoras “sem rendimentos extras de aposentadoria”. Tendo como fonte de renda as reciclagens e mais um pouco tirando borrachas.

Motivos da reforma URGENTE; as paredes estavam praticamente caindo e quando chovia, era triste ainda com várias goteiras estragando as poucas coisas que tem. O ideal seria desmanchar tudo e fazer novamente, só que devido as faltas de rendimentos é quase que impossível.

Caso queiram conferir, Rua José Cândido de Souza N. 399 próximo a Igreja Assembleia de Deus no Jardim Boa Vista de Mandaguari.

Pedimos que se puderem, ajudem essa família na reforma de sua tão sonhada casinha.

Que Deus abençoe sobremaneira a cada contribuição.

Obrigado!!!

Link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vamos-ajudar-na-reforma-da-casa-do-sr-vicente-catador-de-reciclaveis