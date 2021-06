Faleceu na madrugada desta terça-feira, 01 de junho, no Hospital Paraná, em Maringá, Vania Cristina Mazeti, 47 anos. Conforme o Sistema Prever, Vania morava na Rua Barão do Rio Branco, no Jardim Esplanada. Os horários de velório e sepultamento ainda não foram definidos pela família.

Foto: Arquivo da Família, por Rubens Silva.