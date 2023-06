Veículo capota no centro de Apucarana

Uma colisão seguida de capotamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, 29 de Junho, na área central de Apucarana. Um veículo Volkswagen T-Cross acabou colidindo contra dois carros que estavam estacionados e, em seguida, capotou.

O incidente chamou a atenção, e o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 09h37 para atender a ocorrência, que aconteceu no cruzamento da Rua Rio Branco com a Gastão Vidigal, próximo ao terminal urbano da cidade.

Segundo relatos de testemunhas, o condutor do T-Cross aparentemente estava trafegando em alta velocidade pela via. Ao perder o controle do veículo, colidiu contra um carro da marca Citroen que estava estacionado. Em seguida, o T-Cross capotou e atingiu outro veículo estacionado do outro lado da rua.