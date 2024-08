Um veículo capotou no Km 213 da BR-376, sentido Mandaguari, na manhã deste sábado (24).

O acidente ocorreu em uma curva, entre a granja e o motel, local onde os acidentes acontecem com certa frequência, principalmente em dias chuvosos.

A equipe do SAMU de Jandaia do Sul foi acionada, mas o motorista, de 50 anos, não se feriu com gravidade e recusou encaminhamento ao hospital.