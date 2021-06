Veículo carregado com maconha é interceptado pela PRF em Campo Mourão

A condutora, uma moça de 23 anos, residente em Foz do Iguaçu, foi presa em flagrante

A Policia Rodoviária Federal, em fiscalização defronte a Unidade Operacional da PRF, apreendeu na noite desta segunda-feira (31), 247 kg de maconha, divididos em 456 tabletes.

Essa droga era transportada por um Renault Clio com placas de Foz do Iguaçu/PR. Os tabletes estavam espalhados no porta-malas e sobre os bancos traseiros do veículo.

Questionada, a condutora afirmou ter pego essa maconha em Foz do Iguacu/PR, região Oeste do Estado, e pretendia entregá-la na cidade de Maringá/PR, região Noroeste.

Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão.

O crime de tráfico de drogas tem pena que varia entre cinco a quinze anos de reclusão.

Fonte PRF