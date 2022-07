Na noite de segunda-feira (11), um VW Gol colidiu em uma árvore na PRC 369 entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí.

O condutor, de 37 anos, que seria morador de São João do Ivaí, perdeu o controle do veículo no km 260 da rodovia.

Ele foi socorrido por equipes da Defesa Civil e SAMU de Jandaia do Sul.