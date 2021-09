O acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (28), próximo ao viaduto de acesso a cidade de Cambira.

O trânsito ficou parado e um congestionamento se formou no sentido Apucarana.

Segundo informações, uma carreta com placas de Santa Catarina estava parada no acostamento da rodovia realizando uma manutenção, quando o Renault Master com placas de Apucarana colidiu na traseira da carreta.

O condutor do veículo foi socorrido com ferimentos moderados.