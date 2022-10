O acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (12) na PR 466 em Ivaiporã e envolveu um Cruze de Jandaia do Sul e um HB-20 de Ivaiporã.

Conforme a Polícia Rodoviária de Ubá do Sul, no Veículo de Jandaia do Sul estava o motorista de 46 anos e o passageiro de 47. Eles foram socorridos e encaminhados para hospitais da região.

Já no HB-20 de Ivaiporã estava o condutor de 37 anos, que veio a óbito no local.