Veículo furtado é localizado em plantação de abacate

Uma operação policial resultou na apreensão de um veículo abandonado em uma plantação de abacate no Assentamento Dulcelina, próximo à Estrada São Luiz, no Km 2,5, na entrada para Granja Mendes, em Arapongas.

Tudo começou com uma denúncia anônima que alertava sobre um VW/Gol branco, deixado entre as árvores. A equipe policial se dirigiu ao local e confirmou a presença do veículo, que estava sem as quatro rodas, bateria, sistema de carburador e com a parte interna completamente revirada.

O automóvel possuía alerta de furto. Além disso, o para-choque dianteiro estava arrancado e havia avarias visíveis. Os guardas municipais Lourenço e Augusto já aguardavam a chegada da equipe no local.

O veículo foi guinchado pelo guincho da Polícia Militar, conduzido até a 22ª Delegacia de Polícia de Arapongas.