A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (1) na região do Sete de Maio em Cambira.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para verificar uma situação de veículo abandonado em área rural do município de Cambira. No local foi encontrado o veículo GM Monza SLE 2.0, de cor azul, sem as rodas e bateria. Foi verificado no sistema e constatado ser produto de furto. Diante da situação o veículo foi guinchado encaminhado à 17ª SDP em Apucarana.