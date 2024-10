O acidente ocorreu no final da tarde de sexta-feira (4) no Jardim Aviação em Apucarana.

A Fiat Fiorino invadiu a residência, onde mora uma idosa de 83 anos.

O motorista teria esquecido de puxar o freio de mão após estacionar e veículo acabou descendo sozinho.

Ninguém da casa se feriu e o proprietário do veículo se comprometeu a arcar com os custos da reforma do imóvel.