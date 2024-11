Veículo pega fogo após apresentar falha mecânica em Jandaia

O incidente ocorreu próximo ao trevo da Emater em Jandaia do Sul por volta da meia-noite.

Conforme a PM, a senhora M—– 38 anos, condutora do veículo GM/Corsa placas de Jandaia do Sul, relatou que estava deslocando sentido ao bairro onde reside, quando seu veículo apresentou falha mecânica e tentou fazer o veículo funcionar no tranco, porém perdeu o controle do mesmo, que adentrou a uma vegetação bem fechada e não conseguiu mais sair. Quando percebeu, viu que o veículo estava em chamas e saiu do interior deste.

A equipe policial solicitou a presença da Brigada Comunitária, que foi até local para realizar atendimento, bem como solicitou a presença do SAMU para atendimento, pois a mulher disse estar gestante, mas não possuía ferimentos.

O veículo não possuía débitos pendentes e permaneceu no local, sendo orientado à condutora quanto a remoção.