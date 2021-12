Veículo que atropelou policial de Mandaguari é localizado em Jandaia do Sul

Na tarde de segunda-feira (27) um veículo Ford Fusion teria colidido em uma viatura da Polícia Militar de Mandaguari e se evadido. Os policiais foram atrás do veículo, que foi abordado no primeiro trevo de Jandaia do Sul. Durante a abordagem, o condutor arrancou com o carro atropelando um policial, que ficou ferido. A equipe do setor de inteligência do 10º Batalhão de Apucarana localizou o veículo no quintal de uma residência na região da do Jardim Villar II em Jandaia do Sul.

Descrição do Fato: A equipe do setor de inteligência do 10 BPM de Apucarana ao tomar conhecimento do fato onde relatam que no trevo de acesso a cidade de Jandaia do sul no dia 27/12/2021 por volta das 13h09min, um veiculo Ford Fusion de cor preta após se envolver em uma colisão traseira com uma viatura da Policia Militar acabou com uma manobra brusca fugindo do local arrastando um dos policiais, que foi lançado ao solo alguns metros após o local do acidente, causando lesões graves no referido policial militar e se evadindo tomando rumo ignorado sendo iniciado as diligencias no sentido de localizar o tal veiculo bem como o condutor. Durante as diligências foi possível identificar um suspeito identificado como sendo ——-de 26 anos, este seria morador da cidade de Mandaguari e as diligências apontavam que possuía um veiculo com as mesmas características do envolvido no crime em questão e também durante as diligencias foi possível verificar que———— teria saído de portaria do Creslon em Londrina na manhã do dia 27/12/2021.

Com base nessas informações e diligencias foi possível identificar que ———–possui familiares na cidade de Jandaia do Sul, sendo iniciado nesta manhã diligencias no endereço identificado e, ao chegar os policiais foram atendidos pela pessoa de ————– e ao ser questionado se alguma pessoa teria deslocado ate a sua residência e deixado algum veículo no local, a feminina afirmou que sim e seria um Fusion de cor preta.

Foi constatado ser o mesmo veículo envolvido na ação criminosa. Vale salientar que no boletim —– o CRLV foi apreendido pelo policial que no momento da abordagem antes da fuga o condutor entregou o CRLV a equipe policial e ao fugir acabou deixando tal documento com a equipe policial confirmando assim ser o mesmo veiculo que estava dentro do quintal.

Diante dos fatos, foi apreendido o veículo e apresentado a autoridade policial na Delegacia da Policia Civil da cidade de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis aos fatos.