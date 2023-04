Veículo tomba após colidir em praça de pedágio desativada

Na tarde desta terça-feira (25), ocorreu um acidente na praça de pedágio desativada em Arapongas. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os Bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi chamada. O veículo envolvido no acidente tinha duas pessoas, o condutor e o passageiro, sendo que o motorista sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado para o Honpar, enquanto a outra pessoa foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento 24h.

De acordo com relatos, o veículo estava seguindo em direção a Londrina quando o motorista perdeu o controle da direção, ocasionando a colisão contra a mureta de concreto e, posteriormente, o tombamento.