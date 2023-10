Vendaval derruba imagem de Cristo Redentor em Lunardelli

Um vendaval atingiu vários municípios do Vale do Ivaí, no Estado do Paraná, resultando em estragos e transtornos. Um dos acontecimentos foi a queda de uma imagem de Cristo Redentor no portal de entrada da cidade de Lunardelli, localizada na PR-082. A estátua, com 4 metros de altura, foi inaugurada em 2021 e caiu às margens da rodovia. Felizmente, não houve feridos no incidente, e a Prefeitura já tomou providências para remover a estátua do local.

Além de Lunardelli, outros municípios como Ivaiporã, Jardim Alegre, Grandes Rios e Godoy Moreira também foram afetados pelo vendaval. O temporal, ocorrido por volta das 17 horas, causou destelhamentos em residências e queda de árvores em diversas áreas da região. Aproximadamente 500 famílias foram afetadas em Ivaiporã e Jardim Alegre, conforme o primeiro levantamento divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Grandes Rios também registrou destelhamentos, e diversas cidades enfrentam problemas no fornecimento de energia elétrica devido à queda de árvores nos fios de eletricidade.

As informações são do TnOnline