Vendedor de balas morre atropelado no Contorno Sul de Maringá

Um vendedor de balas faleceu na noite deste sábado (27) após ser atropelado, aparentemente, por um caminhão. O incidente ocorreu na Avenida Prefeito Sincler Sambatti (Contorno Sul), próximo ao Jardim Universo, em Maringá.

Segundo informações da Polícia Militar, João Vitor Cassere Francisco, de 27 anos, estava em sua bicicleta quando foi atingido pelo veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, infelizmente, o ciclista não resistiu aos graves ferimentos e veio a óbito no local.

O veículo envolvido no atropelamento não parou para prestar os primeiros socorros. A área foi isolada e o corpo de João Vitor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá para realização dos procedimentos legais.

As informações são do Plantão Maringá