Vendedor sumiu: Cambirense compra trator através do Facebook e não recebe

O solicitante relatou a Polícia Militar que adquiriu um trator 8030 New Holland 2004 via anúncio de Markteplace no Facebook que estaria na cidade de Campo Grande – MS, e que ontem fez um Pix na conta da pessoa dona da empresa Auto Socorro e Transporte, a qual faria o frete do trator até a cidade de Cambira, porém o trator não foi entregue até o momento.

O solicitante, suspeitando de ser golpe, tentou entrar em contato com o vendedor e o guincheiro, porém ambos não respondem mais.

Relata ainda que realizou outro pix na conta de xxxx afim de abastecer o caminhão que traria o trator.