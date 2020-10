Viatura da PM explode e deixa policiais gravemente feridos no Paraná

(Banda B) Dois policiais militares ficaram gravemente feridos, na madrugada deste domingo (25), após a viatura em que eles estavam sofrer uma explosão. Testemunhas no local teriam relatado que uma granada foi jogada em direção ao veículo, porém essa informação ainda não foi confirmada pela polícia. O incidente aconteceu no bairro Porco Bravo, em Ipiranga, no Paraná.

A aspirante Thaysa, responsável pelo policiamento da região, conta que os PMs foram chamados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. “Foi relatada uma aglomeração no local e a equipe foi até lá para dispersar o pessoal. Eles falaram que chegaram no local e no momento de apertar a sirena ouviram essa explosão, mas não sabem dizer o que houve”, disse a aspirante.

Os policiais, um homem e uma mulher, estão internados no Hospital Santa Casa, em Ponta Grossa. Eles chegaram conscientes à unidade e têm quadro estável, porém devem passar por cirurgia.

A vítima masculina teve uma lesão na cabeça, inclusive com exposição do crânio. A vítima feminina teve fratura exposta no braço direito e queimaduras no rosto.

A Polícia Civil investiga o caso.

bandab.com.br/seguranca/viatura-da-pm-explode-e-deixa-policiais-gravemente-feridos-no-parana-testemunha-fala-em-granada/