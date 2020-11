Viatura da PRF bate em carreta após pneu estourar

Na tarde desta segunda-feira (23) uma viatura da Polícia Rodoviária Federal se envolveu em um acidente na saída de Califórnia para Apucarana.

Apesar dos danos nos veículos, ninguém ficou ferido. De acordo com informações repassadas pela PRF, o pneu dianteiro esquerdo da VTR estourou, fazendo com que o veículo realizasse manobra brusca para esquerda, invadindo a pista no sentido contrário e colidindo com o caminhão que seguia o fluxo.

Agentes da PRF foram até o local para orientar o trânsito que não precisou ser interditado.