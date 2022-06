Viatura S10 4×4, ” ROTAM” foi entregue em evento na cidade de Mandaguari

O deputado estadual Delegado Jacovós entregou na manhã desta sexta-feira (3), uma viatura S10 4×4, para ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), que ajudará no combate à criminalidade no município de Mandaguari. A emenda foi do Deputado Jacovós e do deputado Adriano José.

O evento de entrega ocorreu no Pelotão de Polícia Militar, e contou com a presença do Coronel Márcio Antônio, comandante da 4° Batalhão, vereadores Alécio Bento da Silva Filho, Eron Barbiero, Daniel Gambá e Sebastião Alexandre, Chefe da Ciretran Sérgio Ferreira, Depachante Fabiana Choti, Despachante Vagner Guiraldelli, Assessor da Câmara de Vereadores Fernando Damas, Presidente do Conselho da Comunidade Fábio Bala, Secretario da Prefeitura Municipal Eduardo, Prefeita Ivonéia, Representante do Conseg, Marcelo Siqueira, Dianini e o Solopaco entre tantos outros convidados de mesma importância.

Para o Comandante do Pelotão Tenente Caio, esta viatura é de extrema importância para cidade, a qual será utilizada pela ROTAM, no comando da equipe o Sargento “Andrade”; Um policial que realiza serviços excepcionais na corporação.

Após a solenidade foi oferecido um café da manha a todos os participantes do evento.