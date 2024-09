Violência em Apucarana: Quatro são baleados nesta noite de quarta-feira

Equipes de socorro estão empenhadas na noite desta quarta-feira em Apucarana, após um tiroteio na Rua Pato Branco, no Jardim Ponta Grossa, zona norte da cidade. De acordo com as primeiras informações, quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo.

Duas ambulâncias do Samu e uma unidade do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para prestar socorro. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. Informações preliminares indicam que entre os feridos estão três homens e uma mulher.

A área onde ocorreu o incidente foi isolada por policiais militares e agentes da Guarda Municipal, que estão investigando as circunstâncias do tiroteio.